Videocitofono senza fili, l'alternativa AWOW

La scommessa di Amazon con i videocitofoni senza cablaggio non ha fatto altro che alzare l’attenzione su questo tipo di prodotti, soprattutto grazie agli standard che la serie Ring ha imposto al mercato con la propria innovazione. La nascita di una serie di alternative di livello (come AWOW) ha però consentito anche un aumento della concorrenza ed una relativa pressione al ribasso dei costi. Il videocitofono Wifi AWOW oggi è disponibile infatti ad appena 60,52 euro, con uno sconto del 37% che risponde ai medesimi sconti avviati da Amazon sulla propria serie Ring (in queste ore scontati del 30% a quota 139 euro).

Tra i due litiganti, la curiosità dell’utente gode: con i prezzi che scendono, infatti, aumenta la curiosità nei confronti di dispositivi sicuramente utili in molte occasioni e che tramite la semplice rete Wifi di casa sono in grado di offrire un servizio di qualità quando qualcuno giunge alla porta e si appalesa con un click. AWOW offre un device IP65 per esterni con fotocamera 1080P e obiettivo grandangolare da 166°.

Quando qualcuno suona, le immagini possono arrivare sull’app dedicata e si avvia un dialogo audio bidirezionale. Permette l’archiviazione di decine di messaggi e offre anche una archiviazione cloud gratuita per 7 giorni.

AWOW J1 campanello offre due metodi di alimentazione, connessione cablata e connessione wireless. Il campanello stesso viene fornito con due batterie 18650 (6000 mAh). la batteria completamente carica può svegliarsi 1000 volte in condizioni normali. L’uso del campanello cablato evita il problema della ricarica. Se hai una linea di campanelli vecchio stile, puoi trasformarla.

Installazione semplificata e facile utilizzo, insomma: è sufficiente alimentare il sistema ed avere una rete Wifi raggiungibile dietro l’uscio. Il tutto per poco più di 60 euro solo per poche ore.