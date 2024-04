VideoGigaGAN è l'IA di Adobe che aumenta la risoluzione dei video

Si chiama VideoGigaGAN ed è il nuovo modello di IA generativa presentato nei giorni scorsi da Adobe, descritto in un documento (PDF) dedicato. È stato concepito con l’obiettivo di svolgere un compito ben preciso: aumentare la risoluzione dei video fino a otto volte, attraverso una tecnica avanzata di upscaling e senza introdurre distorsioni tali da rovinare il risultato finale. Si tratta di una finalità già perseguita con Project Res-Up, presentato lo scorso anno all’evento MAX 2023.

IA per l’upscaling dei video: ecco VideoGigaGAN

Stando a quanto affermato dalla software house, il sistema è in grado di battere sotto ogni aspetto le alternative VSR (Video Super Resolution) al momento in circolazione. Sulla pagina GitHub dedicata è possibile vedere la tecnologia in azione con alcune demo. Ne riportiamo qui sotto uno screenshot: nella parte sinistra la clip originale a 128×128 pixel, a destra quella elaborata dall’intelligenza artificiale a 1024×1024 pixel. La differenza è notevole.

Qui sotto il diagramma che riepiloga i molteplici passaggi che portano dall’input all’output. L’approccio è simile a quello delle reti GAN (Generative Adversarial Networks) già impiegate per incrementare la risoluzione delle immagini, fino a oggi però poco efficaci con i filmati.

Come spesso accade in questi casi, prima che il progetto possa in qualche modo trasformarsi in un prodotto o in un servizio pronto all’uso, passerà del tempo. Al momento l’iniziativa è ferma alla fase di ricerca e sperimentazione. Ad ogni modo, Adobe ha già dimostrato di voler puntare con decisione sul fronte dell’IA generativa, come testimonia la recente implementazione di Firefly 3 in Photoshop. Una sua integrazione in strumenti come Premiere Pro della suite Creative Cloud non è dunque da escludere.

Per cosa potrà tornare utile? Una delle applicazioni che possiamo immaginare è quella relativa al restauro di registrazioni acquisite in passato o con videocamere di scarsa qualità.