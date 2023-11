Videoproiettore Philips Full HD: il prezzo CROLLA al minimo storico

C’è una grande occasione su Amazon che può permetterti di rivoluzionare per sempre l’esperienza di intrattenimento in casa tua. Il prezzo del videoproiettore Philips NeoPix 330 è infatti sceso al suo minimo storico assoluto: oggi lo acquisti a 202 euro invece dei 279,90 di listino. Una strepitosa occasione che non puoi farti scappare.

Videoproiettore Philips in offerta: le caratteristiche

Con il videoproiettore Philips NeoPix 330 potrai goderti immagini Full HD da 1920×1080 pixel, fino a 80″ (200 cm) di diagonale, da qualsiasi punto della stanza.

Inoltre, potrai collegare il tuo dispositivo multimediale preferito tramite HDMI, Bluetooth o USB, e goderti una vasta gamma di contenuti, tra cui film, serie TV, programmi sportivi, musica e molto altro.

Riassumiamo alcuni dei vantaggi del videoproiettore Philips NeoPix 330:

Immagini Full HD: goditi immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione di 1920×1080 pixel.

goditi immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione di 1920×1080 pixel. Video fino a 80″: crea un’esperienza cinematografica a casa tua, con immagini fino a 80″ di diagonale.

crea un’esperienza cinematografica a casa tua, con immagini fino a 80″ di diagonale. Posizionamento flessibile: crea l’immagine perfetta, anche se il proiettore non è posizionato direttamente di fronte alla parete.

crea l’immagine perfetta, anche se il proiettore non è posizionato direttamente di fronte alla parete. Connettività completa: collega i tuoi dispositivi multimediali preferiti tramite HDMI, Bluetooth o USB.

collega i tuoi dispositivi multimediali preferiti tramite HDMI, Bluetooth o USB. Super silenzioso: goditi i tuoi contenuti multimediali senza essere disturbato dal rumore del proiettore.

goditi i tuoi contenuti multimediali senza essere disturbato dal rumore del proiettore. Audio perfetto: goditi un audio coinvolgente grazie ai potenti altoparlanti 2.1 integrati.

Il videoproiettore Philips NeoPix 330 è insomma la soluzione perfetta per chiunque voglia portare il cinema a casa propria. Approfitta dell’occasione e acquistalo adesso su Amazon al minimo storico.

