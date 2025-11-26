 Videosorveglianza: nuovi fondi per 336 comuni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Videosorveglianza: nuovi fondi per 336 comuni

Indice di delittuosità e popolazione tra i criteri valutati per l'assegnazione delle risorse: la videosorveglianza nei comuni italiani.
Videosorveglianza: nuovi fondi per 336 comuni
Sicurezza Privacy
Indice di delittuosità e popolazione tra i criteri valutati per l'assegnazione delle risorse: la videosorveglianza nei comuni italiani.
onlyyouqj, Freepik

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un aggiornamento a una comunicazione diramata nei giorni scorsi, in cui conferma l’approvazione della graduatoria (nella sua forma definitiva) per l’assegnazione delle nuove risorse messe a disposizione per allestire o potenziare i sistemi di videosorveglianza presenti in 336 comuni di tutta Italia. Le domande presentate erano 1.666 in totale.

Nuovi finanziamenti per la videosorveglianza

Per stabilire a quali amministrazioni attribuire i fondi è stato tenuto conto di fattori come l’indice di delittuosità sul territorio e il numero di abitanti. Complessivamente, le risorse stanziate ammontano a 24,5 milioni di euro. Riportiamo di seguito il commento del ministro Matteo Piantedosi.

La videosorveglianza rappresenta uno strumento di fondamentale importanza: non solo esercita un effetto deterrente, ma supporta il lavoro di indagine e controllo del territorio svolto dalle Forze dell’ordine. Queste nuove risorse confermano l’impegno del Governo nel garantire ai cittadini sempre maggiori condizioni di sicurezza.

Come si legge nel comunicato del Viminale, a Caivano in provincia di Napoli è stato assegnato un finanziamento pari a 250.000 euro, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza e legalità su quel territorio. Aprendo e scorrendo la graduatoria definitiva (PDF) si apprende che la stessa cifra è stata riconosciuta anche a San Martino Siccomario (Pavia), Riomaggiore (La Spezia), Firenze, Lainate (Milano) e altri.

La necessità di tutelare la privacy

Ricordiamo che il Garante ha stabilito regole precise da rispettare per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, a tutela della privacy. Vale anche e soprattutto per quelli installati da persone fisiche in ambito domestico o comunque privato. Ad esempio, possono inquadrare e riprendere solo ed esclusivamente aree di propria pertinenza, non strade o altri luoghi pubblici.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni e per ragioni legate al progresso tecnologico, l’Autorità è intervenuta in diverse occasioni anche sul delicato tema del riconoscimento facciale eseguito con algoritmi di intelligenza artificiale.

Fonte: Ministero dell'Interno

Pubblicato il 26 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno

Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno
Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis

Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis
App Tracking Transparency: indagine su Apple in Polonia

App Tracking Transparency: indagine su Apple in Polonia
ClickFix: Windows Update e steganografia

ClickFix: Windows Update e steganografia
Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno

Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno
Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis

Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis
App Tracking Transparency: indagine su Apple in Polonia

App Tracking Transparency: indagine su Apple in Polonia
ClickFix: Windows Update e steganografia

ClickFix: Windows Update e steganografia
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
26 nov 2025
Link copiato negli appunti