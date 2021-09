VideoStudio Ultimate 2021: acquistalo ora e risparmia!

Chi è alla ricerca di un software di editing per progetti video non rimarrà di certo indifferente di fronte a questa promozione! Corel infatti propone il pacchetto VideoStudio Ultimate 2021 in offerta a tempo limitato a soli € 89,99 con la possibilità di avere gratis l'esclusivo pacchetto di ottimizzazione per progetti video del valore di € 68,95.

Con VideoStudio Ultimate potrete trasformare i vostri momenti felici e le vostre esperienze di vita in video elaborati e originali, grazie a una serie di funzioni e di effetti premium e alle prestazioni ottimizzate che rendono l'elaborazione rapida e leggera. Leggi questa breve news e affrettati ad approfittare dell'offerta cliccando qui!

VideoStudio Ultimate: un software premium con tante di funzioni

La versione 2021 di VideoStudio Ultimate è pensata per andare incontro alle esigenze di un'utenza non necessariamente esperta nel video editing. Per questo motivo l'interfaccia è semplice e intuitiva e le funzioni includono centinaia di grafiche, titoli, transizioni ed effetti che possono essere applicate ai vostri video semplicemente attraverso il trascinamento. Numerose e molto utili sono anche le funzioni di gradazione del colore, mascheratura, stabilizzazione e altri strumenti capaci di rendere i video originali e di qualità.

Oltre agli immancabili strumenti di Taglio, Ritaglio, Rotazione e Ridimensionamento, applicabili direttamente dalla linea temporale, che consentono di rivedere le proporzioni dei frame del video con pochi semplici clic, VideoStudio Ultimate consente di avere un assoluto controllo cromatico, grazie alle funzioni di correzione, gradazione e ottimizzazione del colore. In questo modo potrai intervenire assegnando l'atmosfera che preferisci ai tuoi video. Inoltre con i profili LUT (look up table) potrai trasformare il giorno in notte e assegnare effetti cinematografici sorprendenti.

Il pacchetto di ottimizzazione video, del valore di € 68,95 ma gratis se acquisti ora VideoStudio, consente di accedere a un livello superiore di funzionalità.

Ma non è ancora tutto: con VideoStudio Ultimate 2021 potrai assecondare la tua vena artistica e intervenire sui tuoi progetti scegliendo tra oltre 2000 effetti e filtri creativi, arricchendo cosi i video di texture, riflessi, effetti a 360° e altro.

L'offerta, a tempo limitato, è davvero imperdibile. Se stai cercando un programma di editing video veloce, semplice da usare e completo di tutte le funzioni utili non perdere tempo, clicca qui e assicurati il tuo VideoStudio Ultimate 2021 a soli € 89,99!