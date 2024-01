Vidnoz AI: crea video con avatar AI realistici e personalizzati

Vidnoz AI offre una soluzione per creare video senza la necessità di costosi equipaggiamenti, microfoni o attori. Con più di 250 avatar AI realistici dotati di doppiaggio vocale e gesti, questa piattaforma offre un modo rapido ed efficiente per creare video personalizzabili.

Vidnoz è facilmente utilizzabile anche da chi non è esperto di editing: è sufficiente scegliere un modello e un avatar AI per iniziare a creare il proprio video.

Grazie a Vidnoz AI, la creazione di video viene accelerata utilizzando modelli video, doppiaggio vocale AI e avatar realistici, che consentono di creare video coinvolgenti in pochi minuti senza dover affrontare il processo tradizionale di registrazione.

Vidnoz mette a disposizione oltre 300 modelli di video che coprono una vasta gamma di scenari, dalla vendita al marketing, dalla comunicazione al supporto. Inoltre è possibile scegliere tra immagini, musica, icone e testi per personalizzare ulteriormente i propri video.

Con oltre 470 voci in 140 lingue diverse Vidnoz consente di creare video adatti alle esigenze di un pubblico globale senza necessità di attori o di complesse attrezzature.

Altre funzionalità

Vidnoz consente anche di creare AI personalizzati caricando il proprio ritratto, aggiungere filigrane personalizzate per rendere i video unici, regolare i colori dei video con filtri e aggiungere animazioni per una personalizzazione extra, oltre che creare video verticali per i social media utilizzando modelli specifici e infine esportare i video in alta definizione per una qualità superiore.

Come creare video con Vidnoz

Per creare un video con Vidnoz basta seguire tre semplici passaggi:

Selezionare un modello di video e un avatar AI tra quelli disponibili. Inserire il testo del video e scegliere una voce AI per la narrazione. Generare il video cliccando su “Genera” dopo aver completato i passaggi precedenti.

