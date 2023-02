Come vedere Villareal-Barcellona in streaming

Villareal-Barcellona è il match più interessante tra quelli proposti dalla giornata 21 de LaLiga. In campo all’Estadio de la Cerámica la sfida tra il submarino amarillo alla ricerca di punti importanti per la qualificazione in Champions e i blaugrana in testa alla classifica. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di domenica 12 febbraio.

Guarda la partita Villareal-Barcellona in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del calcio spagnolo hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Gabriele Giustiniani.

In classifica, i padroni di casa si trovano al sesto posto con 31 punti, ma un’eventuale vittoria consentirebbe loro di scalare posizione per l’accesso all’Europa che conta. Leader assoluti del campionato, invece, gli ospiti, con 53 punti, 8 in più della prima inseguitrice Real Madrid.

Stesso modulo in campo dal primo minuto con queste probabili formazioni schierate dai tecnici Quique Setién e Xavi.

Villareal (4-3-3): Reina, Foyth, Albiol, Torres, Moreno, Baena, Parejo, Capoue,Chukwueze, Gerard, Yeremi;

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.