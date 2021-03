VIPRE Antivirus: sconti fino a 150 euro per un anno

Le soluzioni di sicurezza dell’azienda statunitense non sono molto conosciute al grande pubblico, ma la recente analisi effettuata da AV-Comparatives ne ha confermato la qualità in termini di prestazioni e protezione. VIPRE offre tre piani in abbonamento che gli utenti possono sottoscrivere a prezzi molti interessanti con sconti fino a 150 euro.

VIPRE: massima sicurezza per PC e Mac

L’offerta base di VIPRE è Antivirus Plus (solo per Windows) che fornisce una protezione in tempo reale contro malware, spyware e ransomware. Grazie al cloud è possibile rilevare le nuove minacce prima che causino danni irreparabili. Gli aggiornamenti vengono scaricati in maniera automatica. L’interfaccia del software è molto semplice.

L’abbonamento per un anno varia tra 11,24 euro (1 PC) e 20,23 euro (10 PC) con un risparmio fino a circa 58 euro.

Il piano Advanced Security (PC e Mac) aggiunge un firewall, la protezione anti-spam per le email e la ricerca degli aggiornamenti per le applicazioni di terze parti. I prezzi dell’abbonamento annuale sono compresi tra 22,47 euro (1 PC o Mac) e 32,59 euro (10 PC o Mac) con un risparmio fino a quasi 60 euro.

Infine, il piano Ultimate Security Bundle include tutte le funzionalità del precedente e aggiunge Internet Shield VPN e Privacy Shield (solo per PC) che elimina le tracce di navigazione del browser, blocca l’accesso a webcam e microfono, impedisce eventuali tentativi di furto dell’identità e verifica se l’indirizzo email è finito nel dark web. I prezzi dell’abbonamento annuale sono compresi tra 44,97 euro (5 PC o Mac) e 59,57 euro (10 PC o Mac) con un risparmio fino a quasi 154 euro.