Virgin: continua la PROMO senza costi iniziali

Il nuovo Provider Virgin Fibra ha confermato ancora una volta la sua promozione che permette di avere la connessione illimitata in Pura Fibra Ottica senza alcun costo di attivazione iniziale.

Le due offerte proposte con questo gestore oltre ad avere il costo di attivazione azzerato sono anche bloccate per sempre. L’iniziativa che sconta al 100% il contributo iniziale è stata prorogata fino al 14 Gennaio 2024. Vediamo dunque quali tariffe sono comprese con questa particolare promozione davvero vantaggiosa.

Virgin: ecco la promo bomba ancora valida

L’offerta iniziale ha una velocità pari a 5 volte di più del Misto Rame standard e prevede internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per questa promozione è di 26,49 euro mensili bloccato per sempre.

La seconda offerta, disponibile con una velocità massima fino a 2.5 Gigabit in download e fino a 500 Mbps in upload ha un costo mensile di 29,49 euro al mese sempre con prezzo compreso senza aumenti e garantito senza alcuna scadenza.

Questa soluzione è ideale per giocare ONLINE ma anche per vedere senza interruzioni ed alla massima definizione Serie TV, film e tutti gli eventi sportivi in diretta streaming ed on-demand sulle principali piattaforme digitali come DAZN, Prime Video, Netflix, Mediaset Infinity+ e molte altre.

Costi ed altro

L’attivazione dell’offerta scelta avviene nell’arco di 10 giorni con l’installazione a domicilio di un tecnico qualificato. Il costo di allaccio è gratuito solo per le richieste portate a termine entro il 14 Gennaio 2024, salvo eventuali proroghe. La procedura per procedere all’attivazione del servizio richiede solo 5 minuti.

Inoltre, il prezzo per l’offerta Fibra Pura 1 Giga e da 2.5 Giga è bloccato per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.