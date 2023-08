Virgin Fibra a meno di 25 euro al mese e con un regalo: approfitta ora

L’uso della fibra ottica è in costante aumento e l’ultima offerta Virgin Fibra rappresenta un’ottima opportunità per garantirti una connessione illimitata e ad alta velocità per la tua famiglia.

Con la promozione in corso, puoi attivare l’offerta Fibra Pura, che prevede l’accesso illimitato a Internet attraverso la rete fino a 1 Giga FTTH.

Questo servizio è disponibile al costo di 24,49 euro al mese per una durata di 18 mesi, dopodiché il costo passerà a 29,49 euro al mese senza limitazioni o penali per la disdetta.

Virgin Fibra prevede anche un pacchetto fibra da 2,5 Giga al prezzo di 29,49 euro al mese, che è per sempre.

Oltre al canone mensile, dovrai pagare il costo di attivazione una tantum di 19,99 euro. Nel pacchetto è incluso anche un modem Wi-Fi gratuito.

Ma la grande novità è questa: per tutti i nuovi clienti ci sono tre mesi di servizio gratuito Mediaset Infinity+.

Virgin Fibra: opzioni in fibra a prezzi accessibili con tre mesi di Infinity+

Virgin Fibra mette a disposizione dei clienti due opzioni tariffarie per il proprio servizio internet. La prima opzione è la fibra ottica FTTH, che offre velocità di download fino a 1 Giga.

Questo piano costa 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi e successivamente 29,49 euro al mese.

La seconda opzione è sempre la fibra ottica FTTH, ma con velocità di download fino a 2,5 Giga. Questo piano costa 29,49 euro al mese ed è per sempre.

Non ci sono cosi nascosti nelle offerte di Virgin Fibra e né limitazioni. Se decidi di cessare il servizio, puoi cambiare operatore senza pagare alcuna penale.

Inoltre, riceverai un modem Wi-Fi gratuito, mentre il costo di attivazione una tantum è di 19,99 euro. Come bonus, potrai goderti i contenuti di Infinity+ gratis per 3 mesi.

L’attivazione dell’offerta dell’operatore è semplice. Devi andare al sito Web ufficiale e verificare la copertura.

Ricordati che le offerte fibra sono accessibili esclusivamente attraverso la rete FTTH. Terminato questo primo passaggio, potrai procedere con l’attivazione del tuo abbonamento e iniziare a godere della connessione ad alta velocità dell’operatore, libera da ogni limitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.