Virgin Fibra: addio alle rimodulazioni con questa promo a prezzo fisso

Se sei alla ricerca di una connessione Internet che ti dia la potenza necessaria per navigare, streaming e lavorare senza intoppi, le offerte Virgin Fibra Pura sono ciò di cui hai bisogno. Virgin Fibra Pura offre una connessione Internet che è 12 volte più veloce della rete in rame tradizionale. Abbandona i limiti della vecchia tecnologia e abbraccia il futuro con una connessione Fibra Pura (FTTH) che raggiunge la velocità massima di 2.5 Gigabit/s: con Virgin Fibra costa meno di 30 euro al mese.

Un brand “spaziale” con Virgin Fibra

Con Virgin Fibra, l’accesso a un mondo di opportunità straordinarie è a portata di mano. Niente più brutte sorprese o aumenti imprevisti: il prezzo è bloccato per sempre, garantendoti stabilità finanziaria e tranquillità. Dimentica le fastidiose variazioni di prezzo dovute all’inflazione o rimodulazioni. La flessibilità è fondamentale, ed è per questo che Virgin Fibra ti offre la possibilità di disdire quando vuoi, senza costi aggiuntivi.

Virgin Fibra propone un’offerta interessante: connessione Fibra Pura (FTTH) a 1 Giga a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi. E una volta terminato il periodo promozionale, il prezzo rimarrà fisso a 29,49 euro al mese, per sempre. L’attivazione è ora a soli 19,99 euro invece di 29,99 euro, una tantum. Inoltre, riceverai un modem Wi-Fi 6 completamente gratuito per garantirti la migliore esperienza di connessione possibile.

Il modem Wi-Fi 6 incluso nelle offerte Virgin Fibra è eccellente: con la tecnologia Wi-Fi Optimizer, la connessione si adatta automaticamente in base ai consumi dei dispositivi, garantendoti sempre la massima velocità e la migliore qualità di connessione, indipendentemente dal numero di dispositivi connessi.

In conclusione, Virgin Fibra Pura è la scelta ideale per chi desidera una connessione Internet ad altissima velocità, stabile, e senza brutte sorprese finanziarie: approfitta della promozione, è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.