Virgin Fibra Business: FTTH a partire da 1,49€

Virgin Fibra propone anche delle soluzioni per i clienti Business con un prezzo di partenza davvero incredibile e più basso rispetto a quello offerto per i Privati.

Questa incredibile scontistica è resa disponibile grazie al Voucher Connettività del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Per accedere alla riduzione è necessario seguire passo passo tutte le istruzioni che vedremo fra poco. Il prezzo di partenza è pari a 1,49 euro al mese per 18 mesi, poi 29,27 euro per sempre.

Virgin Fibra Business: ecco le proposte dedicate ai Professionisti

Le due offerte disponibili variano a secondo della velocità richiesta in fase di acquisto. La prima disponibile con velocità in download pari ad 1 Gigabit/s e di 300 Megabit/s in upload include il Modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo ed uno sconto di 500 euro sul canone. Il prezzo richiesto per i primi 18 mesi è di 1,49 euro mensili IVA esclusa.

La seconda proposta scontata di 2000 euro con il Voucher C offre internet senza limiti fino a 2.5 Gigabit/s in download e di 500 Megabit/s in upload a soli 2,49 euro ogni mese per 36 mesi, poi 58,04€ per sempre.

Possono accedere a questi benefit le seguenti Persone Fisiche o Giuridiche:

Liberi Professionisti : iscritti al Registro delle Imprese.

: iscritti al Registro delle Imprese. Ditte individuali

Microimprese : aziende con meno di 10 occupati, fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.

: aziende con meno di 10 occupati, fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro. Piccole imprese : si intendono tutte le imprese che hanno meno di 50 lavoratori ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro annui.

: si intendono tutte le imprese che hanno meno di 50 lavoratori ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro annui. Medie imprese/PMI: imprese con meno di 250 occupati ed un un fatturato non superiore a 50 milioni di euro all’anno. In alternativa, possono avere un bilancio annuale fino a 43 milioni di euro.

Costi ed altro

La prima offerta ha un costo iniziale pari a 16,39 euro una tantum, mentre, quella più performante ha un contributo di attivazione di 25,40 euro. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

