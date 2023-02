Virgin: FIBRA FTTH a 24,49 euro al mese, 0 VINCOLI

Virgin continua con la sua PROMO BOMBA ad offrire la FIBRA FTTH ad un prezzo davvero molto interessante. Il tutto senza vincoli. Affrettati! L’offerta è valida solo fino al 20 Febbraio 2023.

Virgin Fibra in FTTH: ecco la PROMO in forte sconto

La tariffa in questione offre internet senza limiti con la Fibra Pura dritta a Casa. Questa nomenclatura altro non è che la FTTH e nello specifico offre una velocità massima di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Oltre alla connessione flat troviamo incluso anche il Modem in comodato d’uso gratuito. Lo sconto è incluso per 6 mesi, dopodiché, la tariffa continuerà a 29,49€. Anche dopo il periodo promozionale non viene applicato alcun vincolo.

L’apparato incluso nel canone mensile ha la tecnologia Wi-Fi 6. Questa feature garantisce prestazioni e stabilità sempre elevate anche negli angoli più remoti della vostra abitazione. Inoltre, la fibra arriva fino a casa grazie ad Oper Fiber. Virgin in sostanza utilizza questo partner per installare la sua FTTH di ottima fattura. Di base, dunque, questo nuovo provider non vende Fibra Misto Rame ma solo FTTH.

Virgin però ha pensato anche ai suoi clienti sportivi oppure per coloro i quali vogliono tenersi in forma grazie ai programmi Fitness pensati per tutti. Per questo target di clientela è a disposizione la promo Virgin Fibra & Fitness a partire da 39,49 euro mensili.

Costi ed altro

Attivare la FTTH di Virgin Fibra è davvero un gioco da ragazzi! Basterà infatti seguire le indicazioni che trovate qui. Per l’attivazione è richiesto un contributo iniziale scontato pari a 19,99 euro, anziché di 29,99€.

