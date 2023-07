Virgin Fibra, naviga a 2.5Gbit a 24,49 euro

Vuoi avere una connessione veloce per poter navigare sul web senza fastidiose interruzioni? Accedendo al sito dedicato, puoi attivare la promozione di Virgin: fibra FTTH ad un prezzo veramente conveniente: la promo prevede un costo di soli 24,49 euro al mese per ben 18 mesi. Non dimenticare però che la tariffa è valida solamente fino alla fine del mese di agosto.

Sei pronto per avere internet illimitato e super veloce? Sottoscrivi l’abbonamento approfittando della promozione in corso e potrai avere internet illimitato 24 ore su 24 e vai alla velocità della Fibra Pura a 2.5Gbit/s massima in download.

Acquista Virgin Fibra e preparati a navigare con velocità per dire finalmente addio ai fastidiosi rallentamenti che ti impediscono di visitare una pagina web. Tuttavia, con Virgin Fibra sei sicuro di avere un prezzo bloccato e se vuoi disdire non ti costa niente.

Non hai mai sentito parlare di Virgin Fibra e non sai se copre la zona in cui abiti? Vuoi essere sicuro di non avere più difficoltà ad essere raggiunto da una copertura valida ed efficiente? Non preoccuparti perchè puoi accedere al sito dedicato e verificare personalmente la copertura nella tua zona. Potrai successivamente chiedere di essere contattato telefonicamente se deciderai di sottoscrivere il contratto tramite operatore.

Che aspetti? Ricorda che è possibile acquistare il servizio al costo di 24,49 euro solamente fino al 31 agosto. Dopo 18 mesi, il costo subirà un incremento e sarà richiesto un pagamento di 29,49 euro al mese.

Virgin non riserva brutte sorprese: una volta sottoscritto l’abbonamento potrai stare tranquillo sul costo della bolletta perchè il prezzo è bloccato. Tuttavia, se dovessi decidere di disdire l’abbonamento, puoi farlo senza alcun problema: se vuoi disdire non ti costa niente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.