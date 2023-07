Virgin Fibra, prezzo bloccato e Infinity+ gratis: approfitta ora

Se hai scoperto di recente che la tua residenza è coperta da Pure Fiber (FTTH) e stai cercando un fornitore di servizi affidabile e conveniente, considera di provare Virgin Fibra.

Al momento è in corso una promozione disponibile per entrambi i loro piani. Questi piani offrono due diverse velocità massime: 1 Giga al prezzo di 24,49 euro al mese per una durata di diciotto mesi (dopodiché sarà di 29,49 euro al mese), e 2,5 Giga al prezzo di 29,49 euro al mese a tempo indeterminato.

Inoltre, è previsto un contributo di attivazione scontato di 19,99 euro (anziché 29,99 euro) per chi sceglie il piano 1 Giga.

Prezzo bloccato con Virgin Fibra…e Infinity+ gratis!

Sapevi che la fibra pura vanta velocità fino a dodici volte superiori rispetto alle connessioni in rame misto (FTTC)?

Questo notevole vantaggio può essere attribuito al fatto che viene consegnata direttamente a casa tua.

Questa è davvero una benedizione per le persone che lavorano in remoto e richiedono una rete affidabile per le loro chiamate.

Inoltre, è un vantaggio per gli appassionati di film, serie TV e sport, in quanto potranno godersi i loro contenuti preferiti in alta definizione senza l’inconveniente del buffering.

La convenienza di Virgin Fibra è subito evidente e facilmente comprensibile. Ciò è dovuto al fatto che entrambi i piani, l’opzione 1 Gigabit/s e l’opzione 2,5 Gigabit/s, prevedono una garanzia di prezzo che non cambierà mai: porre fine a qualsiasi imprevisto e garantire protezione contro l’inflazione.

In particolare, grazie alla promozione in corso, il piano 1 Giga ha un prezzo di 24,49 euro al mese per una durata di diciotto mesi, dopodiché rimarrà a 29,49 euro a tempo indeterminato.

Allo stesso modo, il piano da 2,5 Giga ha un prezzo di 29,49 euro al mese, senza variazione di prezzo.

Inoltre, la grande novità è che sottoscrivendo il contatto con Virgin Fibra si otterranno 3 mesi gratis di Infinity+.

