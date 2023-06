Virgin Fibra Pura, approfitta dell'offerta limitata

Virgin Fibra Pura ti dà l’opportunità di navigare sul web sfruttando tutta la potenza della fibra ottica. Virgin Fibra Pura è infatti in grado di fornirti una connessione con velocità fino a 2,5 gigabyte in download, tutto a soli 24, 49 euro.

È possibile acquistare il servizio al costo di 24,49 euro solamente fino al 31 agosto. Dopo 18 mesi, il costo subirà un piccolo incremento e sarà richiesto un pagamento di 29,49 euro al mese.

Non sei sicuro che Virgin Fibra sia presente nella tua zona? Hai difficoltà ad essere raggiunto da una copertura valida ed efficiente che impedisca fastidiosi rallentamenti? Puoi accedere al sito dedicato e verificare personalmente la copertura nella tua zona. Successivamente, e solamente se sarai interessato, potrai essere contattato direttamente dal servizio Virgin Fibra.

Acquista Virgin Fibra e preparati a navigare con velocità per dire finalmente addio ai fastidiosi rallentamenti che ti impediscono di visitare una pagina web.

Navighi alla velocità della Fibra Pura a 2.5Gbit/s massima in download

Sei sicuro di avere un prezzo bloccato e se vuoi disdire non ti costa niente

Puoi parlare solo con persone vere

Ricorda che solamente fino al 31 agosto puoi acquistare il servizio al costo di 24,49 euro al mese ( per i primi 18 mesi). Passato tale periodo il costo subirà solamente un piccolo incremento e sarà richiesto un pagamento di 29,49 euro al mese. Non perdere, dunque, altro tempo e approfitta dell’offerta top pensata per tutti i clienti.

Se sei stanco di avere una connessione lenta che ti impedisce di navigare non ti resta che sottoscrivere la promozione Virgin Fibra Pura: il suo obiettivo è infatti quello di ottimizzare la connessione internet all’interno di tutta la tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.