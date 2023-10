Virgin Fibra: velocità fino a 2.5 Gb/s a meno di 25 euro al mese

Virgin Fibra è il servizio internet di Virgin che permette di sfruttare internet alla massima velocità. Che tu abbia bisogno di una connessione stabile per giocare online con i tuoi amici, per guardare serie TV e film in streaming oppure per il tuo lavoro in smart working, la fibra pura può soddisfare ogni tuo desiderio. A differenza delle altre reti, potrai sfruttare la sola fibra pura (FTTH), che permette di toccare la velocità massima di 2.5 Gigabit/s. Se comparata con le connessioni misto rame (FTTC), la connessione a 2.5 Gb/s risulta essere 12 volte più veloce. Per i nuovi clienti, Virgin Fibra offre una promozione speciale che permette di risparmiare 5 euro sull’abbonamento per 18 mesi. Si tratta di un’offerta a tempo, valida fino al 31 ottobre.

Virgin Fibra: l’offerta “combo” fibra pura e Fitness

Virgin propone quattro diversi piani d’abbonamento. Il primo è Fibra Pura 1 Giga. È il piano base e offre una connessione 5 volte più veloce del misto rame. Il prezzo è di soli 24,49 euro al mese (per i primi 18 mesi, poi passerà a 29,94 euro al mese). Il secondo, Fibra 2,5 Giga, offre la fibra più veloce, capace di arrivare a 2.5 Gigabit/s. Il prezzo è di 29,94 euro al mese. L’azienda ha inoltre pensato anche ad “una combo” dedicata agli sportivi che amano allenarsi in palestra. Con Fibra & Fitness 1 Giga e Fibra & Fitness 2,5 Giga, i nuovi utenti possono infatti ottenere un abbonamento per uno dei centri fitness Virgin Active (attivi nel nord Italia). Il primo piano combo è disponibile al prezzo di 34,49 euro per 18 mesi (poi 39,49 euro). Il secondo costerà invece 39,49 euro al mese.

Virgin ricorda che il prezzo degli abbonamenti non subirà mai variazioni e rimarrà stabile per sempre. Il contratto include anche un modem WiFi 6 di ultima generazione gratuito e nessun obbligo contrattuale. Chicca finale, potrai disdire il tuo contratto in qualsiasi momento senza penali e senza alcun costo nascosto. Sei convinto? Verifica la tua copertura e passa alla fibra pura di Virgin.

