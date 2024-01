Virgin Super Wi-Fi: PROMO 0 costi di attivazione

La Virgin Super Wi-Fi è una promozione senza vincoli con un costo di attivazione promozionale pari a 0 euro.

L’esclusiva iniziativa che azzera il costo iniziale è stata prorogata fino al 14 Gennaio 2024. Il contributo per l’attivazione è gratuito solo per le tariffe solo Fibra.

Virgin Super Wi-Fi Virgin: i dettagli delle promozioni senza costi iniziali

Le promozioni che aderiscono all’iniziativa che sconta il costo di attivazione sono ben due e si differiscono per le prestazioni di velocità proposte. Le offerte di Virgin sono senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre.

Fibra Pura in versione 1 Giga e 2.5 Giga prevede internet illimitato in Fibra Ottica con prestazioni di velocità che possono arrivare fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload e Modem con tecnologia Wi-Fi 6 compreso nel prezzo ed in comodato d’uso gratuito,

Il prezzo per la versione meno performante è pari a 26,49 euro mensili, anziché di 29,49 euro con prezzo bloccato per sempre e senza vincoli contrattuali. La variante a 2.5 Giga ha invece un canone di 29,49 euro al mese.

Queste offerte non hanno alcun vincolo e la disdetta è esercitabile senza costi. Per il Modem, essendo in comodato d’uso, non è necessaria la restituzione. L’attivazione della linea avviene in 10 giorni lavorativi e viene eseguita da un tecnico qualificato.

Virgin Fibra Pura è anche disponibile anche per i clienti con Partita IVA con delle tariffe dedicate.

Costi ed altro

La promozione che permette di richiedere l’attivazione senza costi iniziali è valida SOLO ONLINE fino al 14 Gennaio 2024, salvo eventuali proroghe. Inoltre, con Virgin sei protetto anche dagli aumenti causati dall’inflazione, l’offerta è infatti bloccata per sempre.

