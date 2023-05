VirginFibra PROMO: ora prorogata al 31 Maggio 2023

La PROMO VirginFibra è stata ufficialmente confermata la proroga al 31 Maggio 2023. Scopri come richiedere l’attivazione di questa tariffa a meno di 25 euro al mese per ben 18 mesi di prezzo bloccato con soli 19,99 euro di attivazione iniziale.

PROMO VirginFibra: ecco tutti i dettagli della proroga

La tariffa in Fibra Ottica FTTH del nuovo provider ti offre la navigazione a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo compreso nel prezzo ed in comodato d’uso. Il tutto a soli 24,49 euro ogni mese per ben 18 mesi. Dopodiché, il prezzo ammonta a 29,49€ PER SEMPRE.

L’apparato che viene fornito gratuitamente in comodato d’uso prevede una feature che solitamente è sempre più richeista. Stiamo parlando della tecnologia Wi-Fi 6.

La velocità di navigazione e la copertura sul territorio nazionale sono garantite dal partner tecnico Open Fiber. Con Virgin è infatti possibile richiedere l’attivazione della Fibra laddove è presente la copertura in FTTH di OF. Questo vale anche per le cosiddette Aree Bianche.

Virgin però propone anche tra le sue tariffe anche la PROMO Virgin & Fitness pensata per gli sportivi che grazie alle 2500 classi di allenamento vi permette di mantenervi in forma da casa. Il contributo mensile richiesto è pari a 39,49 euro.

Costi ed altro

La promozione è per l’appunto bloccata per 18 mesi e prevede un contributo di attivazione di soli 19,99 euro una tantum. La tariffa è disponibile ONLINE solo entro fine mese, 31 Maggio 2023.

