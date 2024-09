VirtualBox 7.1 migliora l'interfaccia utente con Wayland

Oracle ha rilasciato da poco VirtualBox 7.1, il software di virtualizzazione proprietario che, nella nuova versione, migliora l’interfaccia grafica, aggiungendo il supporto per la condivisione degli appunti Wayland, migliora all’integrazione OCI e altre novità.

VirtualBox 7.1: le novità dell’aggiornamento del software di virtualizzazione di Oracle

VirtualBox 7.1 era già disponibile in versione beta pubblica da luglio, arrivando in versione stabile proprio oggi.

Precedentemente noto come Sun VirtualBox, si tratta di un software gratuito e open source che consente l’esecuzione di macchine virtuali su sistemi Windows, Linux e MacOS. Dopo l’acquisto di Sun da parte di Oracle, l’applicativo ha cambiato nome, utilizzando quello corrente. Il software per la virtualizzazione consente agli utenti di configurare, ma anche creare e infine usare più istanze ospiti nel proprio PC, usando un solo sistema operativo nelle macchine virtuali. Ciascuna di queste può essere avviata, fermata o chiusa in modo indipendente, salvandone lo stato al momento dello spegnimento, per riprendere le attività sospese successivamente. Il software supporta anche le tecnologie di virtualizzazione Intel VT-x e AMD-V, per accelerare ulteriormente le prestazioni attraverso l’hardware.

La nuova versione VirtualBox 7.1 modernizza ulteriormente l’interfaccia con una nuova UI aggiornata, con più opzioni sia per l’interfaccia base che quella avanzata, in modo da includere tutte le impostazioni presenti.

Come accennato inizialmente, la nuova versione migliora l’integrazione OCI, rendendo ora disponibile Oracle VirtualBox Extension Pack con licenza PUEL. Viene inoltre aggiunto un nuovo motore NAT con supporto IPv6, nonché la virtualizzazione ARM per VM Linux e BSD su sistemi macOS con CPU Apple Silicon, supporto host/guest Linux per la condivisione degli appunti Wayland, supporto iniziale per il trasferimento di file su host/guest Linux e Windows tramite gli appunti, migliorando infine le prestazioni di registrazione dello schermo.

VirtualBox 7.1 aggiorna anche l’uso del toolkit Qt6, deprecando i binding Python 2, migliorando la compatibilità con Python 3 e molte correzioni di bug.

La nuova versione del software di virtualizzazione è già disponibile nel sito ufficiale, dove è anche possibile consultare i changelog completo.