 VirtualBox 7.2.2 risolve l'emulazione TPM su Linux
VirtualBox 7.2.2 risolve l'emulazione TPM su Linux

VirtualBox 7.2.2 corregge l'emulazione TPM su Linux, apportando numerose correzioni anche su Windows e macOS.
VirtualBox 7.2.2 corregge l'emulazione TPM su Linux, apportando numerose correzioni anche su Windows e macOS.

Oracle ha rilasciato VirtualBox 7.2.2, un aggiornamento che risolve numerosi bug e introduce miglioramenti per Windows ARM, Linux e macOS. L’aggiornamento è concentrato sulla stabilità e sull’ottimizzazione delle macchine virtuali, che interessano nello specifico i sistemi ARM, e sulle funzionalità avanzate come il supporto per il modulo TPM e la webcam virtuale USB.

VirtualBox 7.2.2: l’emulazione TPM su Linux torna a funzionare

VirtualBox 7.2.2 risolve finalmente un problema che interessava l’emulazione TPM su Linux, la quale non funzionava appropriatamente su alcuni host. L’aggiornamento permette ora di emulare appropriatamente i sistemi che lo richiedono nei requisiti, come Windows 11. In aggiunta, altre correzioni includono la risoluzione di blocchi all’avvio e durante la creazione di nuove macchine virtuali, conflitti dei temi che si verificavano in modalità scura e un errore relativo al caricamento delle librerie condivise. Viene infine inserito il supporto per Linux 6.16.

Ulteriori correttivi riguardano i sistemi ARM, dove nello specifico si verificavano problemi con l’avvio delle macchine virtuali. Su Windows, è ora possibile impostare la modalità chiara o scura per l’interfaccia dell’applicazione, indipendentemente dalle impostazioni di sistema, mentre le Guest Additions possono essere nuovamente installate su Windows XP SP2 a 64 bit, garantendo compatibilità a chi gestisce ancora sistemi vecchi.

Su macOS, VirtualBox 7.2.2 sistema problemi legati alle reti interne, incluse le reti NAT, garantendo una connettività più stabile per le macchine virtuali. Inoltre, è stato introdotto il supporto sperimentale all’adattatore di rete e1000 (82583V), che amplia le opzioni per la configurazione di rete. Non mancano ottimizzazioni e correttivi per problemi con interfacce, consumo di energia elevato della CPU, gestione delle istantanee, rete e altro.

I dettagli completi sulle novità della nuova versione sono elencati nelle note di rilascio ufficiali, mentre l’ultima versione del software è disponibile come di consueto dal sito. Chi fa uso di distribuzioni Linux, come Ubuntu, può effettuare il download del pacchetto DEB ufficiale oppure la versione binaria.

Fonte: VirtualBox

Pubblicato il 16 set 2025

Gabriele Giumento
Pubblicato il
16 set 2025
