Come vedere Virtus Bologna-Barcellona in streaming

Virtus Bologna-Barcellona va in scena nella giornata 24 di Eurolega, per il ritorno della sfida che, poco più di un mese fa, ha visto la Segafredo superare i blaugrana in trasferta con il punteggio finale di 75-83. Il via è in programma alle ore 20:30 di giovedì 9 febbraio, nella cornice dell’arena bolognese che ospita le gare casalinghe dei bianconeri.

Virtus Bologna-Barcellona: guarda la partita in streaming

Gli appassionati del grande basket hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, tramite Eleven Sport. La squadra italiana ha dimostrato, dopo la vittoria con i francesi del Lione ottenuta grazie ai 21 punti messi a segno da Belinelli, di poter ritrovare il bandolo della matassa nel torneo. Nel turno precedente aveva superato anche i serbi della Stella Rossa con un 84-72.

In una classifica guidata dai greci dell’Olympiacos e dagli spagnoli del Real Madrid, la Virtus Bologna si trova in dodicesima posizione con 11 vittorie e 12 sconfitte. Secondo invece il Barcellona, con 16 vittorie e 7 sconfitte.

Ricordiamo che, il recente e tragico terremoto in Turchia e Siria, ha portato al rinvio di diverse gare in programma nel paese. Il calendario della competizione verrà rivisto per far posto ai recuperi.

