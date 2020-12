Nei giorni del Piano Cashless Italia e del Cashback di Stato, Visa annuncia l’avvio di un nuovo programma dedicato alla digitalizzazione di esercenti e PMI di tutta Italia. Prende forma attraverso quattro nuove collaborazioni con altrettante realtà impegnate nell’ambito dei pagamenti digitali.

Axerve, Shopify, SumUp e Vidra: Visa e i pagamenti digitali

Si tratta di Axerve, Shopify, SumUp e Vidra. Per tutti l’obiettivo è quello di affiancare chi gestisce un’attività ad accettare le transazioni elettroniche in tutta sicurezza e con il massimo della semplicità possibile.

Partnership siglate al fine di supportare un cambiamento in atto: già nelle settimane immediatamente successive al primo lockdown il volume dei pagamenti digitali è cresciuto a doppia cifra, del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte VisaNet, giugno 2020). Contestualmente si è registrata una corsa alla digitalizzazione anche da parte di coloro meno propensi a questo tipo di innovazioni. Questo il commento di Giuseppe Arciero, Head of Financial Institutions di Visa in Italia.

Con il procrastinarsi dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive emanate dai governi, disporre di strumenti di pagamento alternativi è stata una scelta necessaria per i piccoli esercenti, che già dal primo lockdown hanno acquisito consapevolezza dell’importanza di innovare per rimanere competitivi e garantire la continuità operativa. Ecco perché, come parte integrante del nostro impegno nel sostenere le piccole imprese italiane, abbiamo selezionato dei partner strategici che offrano loro strumenti semplici e di veloce implementazione, perché possano beneficiare dei vantaggi dei pagamenti elettronici. Siamo convinti che la collaborazione con Axerve potrà certamente contribuire allo scopo.

Visa offre ora per tutto il mese di dicembre, agli esercenti locali e alle PMI, condizioni vantaggiose per la fruizione delle quattro soluzioni in questione. Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche di ognuna. Per maggiori informazioni su come aderire rimandiamo al comunicato ufficiale.