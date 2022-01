Visa è al lavoro per una valuta digitale della banca centrale

Giovedì scorso Visa ha affermato di essere al lavoro su un programma pilota in merito alla realizzazione di una valuta digitale (CBDC) della banca centrale. Il colosso dei pagamenti digitali ha chiesto la collaborazione di ConsenSys, una società famosa per la realizzazione di software blockchain. L'idea è quella di debuttare in primavera con una sandbox CBCD (Central Bank Digital Currency) in modo che le banche centrali siano in grado di sperimentare questa sua tecnologia connettendo le reti delle loro valute digitali ai flussi di pagamento. Tutto questo, solo dopo averla coniata sulla rete Quorum di ConsenSys.

Visa e ConsenSys al lavoro per una valuta digitale delle banche centrali

Visa ha siglato una partnership con ConsenSys per sviluppare un'infrastruttura capace di sostenere le banche centrali e le istituzioni finanziarie tradizionali e traghettare insieme servizi semplici e user-friendly su reti CBDC.

Ecco cosa ha dichiarato Catherine Gu, Global Head of CBDC di Visa:

Se implementate con successo, le CBDC potrebbero espandere l'accesso ai servizi finanziari e rendere gli esborsi governativi più efficienti, mirati e sicuri. Si tratta di una possibilità interessante per i policy makers.

Anche Shailee Adinolfi, Director of Strategic Sale di ConsenSys, si è espresso in merito a questa novità delle CBDC:

Le prospettive per l'accessibilità finanziaria sono entusiasmanti. Basti pensare che a livello mondiale circa due terzi degli individui non bancarizzati possiede un proprio telefono cellulare. Dato che le valute digitali possono essere distribuite sia tramite dispositivi mobili che carte fisiche, potrebbero raggiungere tutte quelle persone che vivono in aree remote con accesso limitato a banche e a denaro fisico.

In pratica, tutti i clienti in possesso di una carta Visa potranno utilizzarla collegandola al CBDC o al portafoglio digitale ovunque sia accettata Visa come pagamento. Ecco come ha descritto la futura esperienza CBDC, Gu: