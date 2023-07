Una carta Visa per il conto Revolut: gratis, a Fiumicino

La collaborazione tra Revolut e Visa ha dato vita a una nuova soluzione che permette ai viaggiatori di ottenere una carta in aeroporto, prima di partire: l’iniziativa interessa fin da subito lo scalo romano di Fiumicino, dove in cinque diversi punti strategici sono stati installati veri e propri distributori automatici.

Revolut e Visa insieme in aeroporto a Fiumicino

Lì è possibile richiedere una carta gratuita da collegare poi al proprio conto Revolut, ricevendo inoltre un cashback sulla prima transazione effettuata. La si potrà utilizzare in tutta la rete Visa composta da oltre 100 milioni di esercenti in 200 paesi del mondo.

Ancora, si ha la possibilità di vincere biglietti per eventi sportivi partecipando a un concorso dedicato. Questo il commento di Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut.

L’Italia è un mercato strategico per Revolut, abbiamo piani ambiziosi per il Paese. Vogliamo diventare la principale app bancaria per molti italiani e vogliamo raggiungere questo risultato mostrando, attraverso l’esperienza, i reali vantaggi che possiamo offrire. Con questa insolita e dirompente attività con Visa, vogliamo che i viaggiatori italiani e stranieri tocchino con mano come il nostro prodotto possa essere attivato rapidamente e come possa facilitare i viaggi rendendoli più convenienti.

Secondo una ricerca VisaNet del giugno 2023, le previsioni per l’estate appena iniziata stimano un aumento della propensione degli italiani a viaggiare verso destinazioni europee. Già durante le vacanze primaverili è stato registrato un +36% nei volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend positivo è emerso anche per le destinazioni extra europee, +9% in confronto al 2019, con gli Stati Uniti a rappresentare la destinazione più popolare.

L’iniziativa rimarrà attiva fino a gennaio 2024, supportata da una campagna display in diverse aree dell’aeroporto e con installazioni pubblicitarie di spicco. Riportiamo in chiusura il commento di Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa.

Con una rete aperta che collega 15.100 istituzioni finanziarie e fintech, collaboriamo per generare innovazione a vantaggio di tutti. L’iniziativa con Revolut rappresenta una soluzione unica e una testimonianza concreta del valore che questo tipo di collaborazione può portare ai consumatori. Pagare con Visa è sicuro, comodo e immediato, sia che si tratti di pagamenti quotidiani che di viaggi all’estero.

