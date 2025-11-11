Vision AI Companion: nuova versione di Bixby su smart TV

Samsung ha annunciato la disponibilità di Vision AI Companion sulle smart TV del 2025. È una versione potenziata di Bixby che permette agli utenti di avviare conversazioni in linguaggio naturale. In pratica è un chatbot AI installato sulla TV. Supporta dieci lingue, italiano incluso.

Agente AI multi-modello

Il concept di Vision AI Companion era stato mostrato al CES 2025 di Las Vegas. Samsung ha svelato la versione preliminare all’IFA 2025 di Berlino e ora è disponibile per tutti. Bixby è l’assistente digitale introdotto nel 2017 con i Galaxy S8. Bixby Vision è invece la funzionalità che può identificare gli oggetti inquadrati con la fotocamera dello smartphone.

Oggi è stato praticamente sostituito da Google Gemini sui Galaxy, ma Samsung ha sviluppato una versione avanzata per Tizen, il sistema operativo installato sulla smart TV. Come specificato dal produttore coreano, Vision AI Companion è una versione aggiornata di Bixby che offre conversazioni in linguaggio naturale, comprensione contestuale e risposte personalizzate.

Per attivare l’assistente è sufficiente cliccare il pulsante sul telecomando e parlare vicino al microfono integrato. L’utente può chiedere informazioni specifiche sui contenuti oppure fare domande più complesse, ad esempio “Suggerisci un film di Natale“. Vision AI Companion può essere utilizzato anche per altre informazioni, tra cui previsioni del tempo, ristoranti e viaggi.

Sfrutta una piattaforma agentica con più modelli, tra cui quelli di Microsoft (Copilot) e Perplexity. Effettua inoltre la traduzione dei dialoghi in tempo reale, genera sfondi dinamici e ottimizza la qualità audio e video. Supporta dieci lingue, italiano incluso.

Vision AI Companion è disponibile su tutte le smart TV del 2025 (Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED TV di fascia alta), oltre che su Smart Monitor e The Movingstyle. Samsung garantisce sette anni di aggiornamenti per il sistema operativo.