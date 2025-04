Vision di Copilot arriva anche sui dispositivi mobili e su Windows

Copilot Vision, la funzione che aiuta a capire ciò che si sta guardando, non sarà più confinata alle pagine web di Edge. Microsoft ha deciso di portarla su Windows e sui dispositivi mobili.

Copilot Vision arriva su Windows e mobile

Immaginiamo di puntare la fotocamera dello smartphone su una pianta appassita. Vision di Copilot la analizzerà in tempo reale e darà consigli su come prendersene cura. O magari si sta pensando di rinnovare il soggiorno. Basta inquadrare la stanza e l’assistente AI suggerirà come arredarla al meglio. Tutto questo sarà possibile grazie all’app Copilot per iOS e Android, che da oggi include Copilot Vision.

Ma le sorprese non finiscono qui. Presto, una funzione simile a Copilot Vision arriverà anche su Windows. L’app Copilot per PC è stata aggiornata per supportare questa novità su tutto il sistema. In questo modo l’assistente AI di Microsoft potrà aiutare a utilizzare le funzioni di Adobe Photoshop o ad analizzare le foto e le pagine web che si stanno guardando.

Recall o Copilot Vision?

Attenzione però a non confondere Copilot Vision con Recall, un’altra funzione disponibile sui PC Copilot Plus. Mentre Recall scatta automaticamente istantanee quando attivata, Copilot Vision funziona in modo più simile alla condivisione dello schermo durante una chiamata su Teams. Si tratta quindi, di due funzioni ben diverse.

Gli utenti Windows Insider potranno provare Copilot Vision su Windows già dalla prossima settimana. Microsoft vuole essere sicura che tutto funzioni alla perfezione prima di un lancio più ampio. Del resto, quando si tratta di AI, la prudenza non è mai troppa.

Le altre novità di Copilot

Vision non è l’unica novità di Copilot. L’assistente AI si è aggiornato con una serie di funzionalità interessanti, come la memoria la personalizzazione, le Azioni, la generazione di podcast come NotebookLM di Google, e la ricerca approfondita come Deep Research di OpenAI.