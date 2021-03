Visore MR di Apple con tracciamento degli occhi?

Da alcune settimane sono aumentate le indiscrezioni sui possibili dispositivi indossabili che Apple dovrebbe annunciare nei prossimi anni. Uno di essi potrebbe essere un visore per la realtà mista, una tecnologia simile a quella sfruttata dal Microsoft HoloLens. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il visore avrà un sistema di tracciamento degli occhi. La stessa fonte conferma l’uso dei mini LED per il nuovo iPad Pro.

Visore MR con eye tracking

L’analista aveva già anticipato alcune informazioni sul visore per la realtà mista all’inizio del mese, specificando che il dispositivo avrà schermi micro-OLED, un peso di circa 100-200 grammi e un prezzo di circa 1.000 dollari. Kuo afferma ora che Apple ha sviluppato un avanzato sistema di tracciamento degli occhi che sfrutta un trasmettitore e un ricevitore.

Il primo emette una luce invisibile a diverse lunghezze d’onda, mentre il secondo rileva le variazioni della luce riflessa dagli occhi, consentendo di stabilire il punto in cui l’utente guarda in un dato momento. Ciò permette di evitare l’uso dei tradizionali controller e di eseguire le operazioni in maniera più intuitiva. L’azienda di Cupertino potrebbe anche sfruttare il riconoscimento dell’iride per i pagamenti digitali con Apple Pay.

L’analista ritiene che il visore MR arriverà sul mercato a metà 2022, mentre per gli occhiali AR (realtà aumentata) si dovrà attendere il 2025. Le lenti a contatto smart non saranno disponibili prima di 10 anni. I piani potrebbero ovviamente cambiare.

Ieri Bloomberg aveva riportato alcuni dettagli sul nuovo iPad Pro. Kuo conferma l’uso dei mini LED, aggiungendo anche che la tecnologia verrà utilizzata nel MacBook Air del 2022. Per gli iPad e iPad Air del 2022 verrà invece utilizzato uno schermo OLED.