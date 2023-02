Vivaldi 5.7 per desktop: Windows Panel e altre novità

Jon von Tetzchner, co-fondatore e CEO della software house norvegese, ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 5.7 per desktop. La nuova versione del browser per Windows, macOS e Linux (basato sul codice di Chromium) include due novità principali. La prima riguarda il Window Panel che, dopo un importante miglioramento, diventa Windows Panel. La seconda riguarda invece Vivaldi Mail, il client di posta elettronica integrato.

Windows Panel e altre novità

Il Window Panel di Vivaldi permette di gestire tutte le schede aperte nella finestra del browser. Il pannello laterale consente di eseguire le varie operazioni (apertura, chiusura, ordinamento) in maniera più comoda rispetto alla tradizionale barra delle schede. Finora il pannello era limitato alla finestra attiva. La versione 5.7 del browser estende la funzionalità a tutte le finestre aperte, da cui il nome Windows Panel.

La novità è particolarmente utile per spostare facilmente le schede da una finestra del browser all’altra. È possibile inoltre cercare le schede tra tutte le finestre e ripristinare tutte quelle chiuse.

Come altri clienti di posta elettronica, Vivaldi Mail distingue le email in base allo stato (letto o non letto), ma offre anche uno stato aggiuntivo (non visto). Lo stato “letto” deve essere impostato manualmente dall’utente. Con la versione 5.7 è stata aggiunta l’opzione “Segna automaticamente come letto” per soddisfare tutte le esigenze. Chi usa le scorciatoie da tastiera può premere J e la combinazione Shift + J per segnare un’email come spam e non spam.

Non mancano ovviamente i bug fix per vari problemi. La software house chiede agli utenti di fornire i feedback per migliorare il browser.