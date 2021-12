Vivaldi 5.0: tante novità per desktop e Android

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 5.0 per desktop e Android. La versione del browser per Windows, macOS e Linux include due novità principali, ovvero i temi condivisibili e il pannello laterale per le traduzioni automatiche. Su Android è possibile invece utilizzare la doppia barra delle schede e la nuova interfaccia ottimizzata per tablet.

Vivaldi 5.0 per desktop: novità principali

Vivaldi consente di scegliere diversi temi e di modificarli in base ai giusti personali. Con la nuova versione sono stati apportarti diversi miglioramenti all'editor integrato e alle funzionalità già esistenti. L'utente può facilmente importare/esportare i temi e condividerli con gli amici oppure con una platea più ampia attraverso il nuovo sito dedicato.

Dal mese di giugno è possibile tradurre le pagine web sfruttando la tecnologia di Lingvanex. In Vivaldi 5.0 è presente la nuova barra laterale che permette di ottenere la traduzione di porzioni di testo, come si può vedere nel video. Attivando la traduzione automatica non è necessario copiare il testo, ma solo selezionarlo. La tecnologia è stata anche migliorata per incrementare la velocità di traduzione.

Vivaldi 5.0 per Android: novità principali

La novità più utile di Vivaldi 5.0 per Android è denominata “Two-Level Tab Stacks“, già nota agli utenti desktop. Invece di avere un'unica barra con numerose schede aperte è possibile posizionarle su due livelli. È possibile inoltre rimuovere la X di chiusura e ridurre ulteriormente le dimensioni, nascondendo anche il nome della pagina (si vedrà solo la favicon).

Per i tablet Android e i Chromebook è invece disponibile la nuova interfaccia con i pannelli laterali a sinistra (segnalibri, cronologia, appunti e download).