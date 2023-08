Vivaldi 6.2 migliora le prestazioni con Portal Windows

Jon von Tetzchner, co-fondatore e CEO della software house norvegese, ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 6.2 per Windows, macOS e Linux. La principale novità è il miglioramento delle prestazioni ottenuto con Portal Windows, ma ci sono altre utili funzionalità. Gli utenti mobile possono invece scaricare la versione 6.2 per Android, mentre quella per iOS arriverà nei prossimi giorni.

Novità di Vivaldi 6.2

La software house ha apportato un’importante modifica al codice del browser, in particolare a quello che effettua il rendering dell’interfaccia. Grazie all’uso di Portal Windows, derivato da React, Vivaldi 6.2 occupa meno RAM e usa meno CPU, incrementando quindi le prestazioni complessive.

Ad esempio, una nuova finestra del browser viene aperta il 37% più velocemente rispetto alla precedente versione. Questo risultato è stato ottenuto con un processore Intel Core i3 a 2 GHz. L’effettivo incremento delle prestazioni dipende dalla configurazione del computer.

Vivaldi 6.2 permette inoltre di personalizzare i suggerimenti nella barra degli indirizzi. L’utente può scegliere l’ordine di visualizzazione (priorità) e le categorie (segnalibri, cronologia, ricerca e altre). Su macOS sono invece disponibili i servizi di geolocalizzazione che permettono di mostrare una mappa locale o trovare un punto di interesse nelle vicinanze.

Nel pannello della cronologia è stato aggiunto un pulsante per cancellare tutto con un solo clic, mentre l’icona del Feed Reader nella barra degli indirizzi permette di ricevere gli aggiornamenti da siti e blog.

In Vivaldi 6.2 per Android sono state migliorate la schermata del blocker (inserzioni e tracker) integrato e la gestione dei segnalibri. Il browser supporta inoltre la sincronizzazione di account multipli.