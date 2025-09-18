Vivaldi 7.6: la barra schede è ora completamente personalizzabile

Vivaldi 7.6, l’ultimo aggiornamento del browser sviluppato dalla società fondata dall’ex AD di Opera, introduce la barra delle schede completamente personalizzabile, insieme ad altre novità per la personalizzazione e migliorie varie.

Vivaldi Browser 7.6 sempre più personalizzabile

Su Vivaldi 7.6 è ora possibile personalizzare completamente la barra delle schede. Gli utenti possono modificarla direttamente, spostando gli strumenti e posizionandoli in qualsiasi posizione. Questa flessibilità si estende anche alla barra degli indirizzi, alla barra di stato e al pannello laterale, permettendo di semplificare l’interfaccia o arricchirla secondo le proprie esigenze.

Altra novità è il tasto per le schede, il quale apre un pannello unico che ne centralizza la gestione. Qui è possibile visualizzare tutte le schede aperte, sincronizzate e recentemente chiuse, con una funzione di ricerca integrata per trovare rapidamente ciò che serve. Le schede duplicate vengono automaticamente raggruppate, facilitando la chiusura di quelle superflue e riducendo il disordine.

Il tasto schede si trova alla fine della barra delle schede, ma come ogni elemento di Vivaldi, può essere riposizionato a piacere ovunque. La funzionalità viene incontro a chi lavora con molte schede aperte e desidera un’organizzazione più efficiente.

Vivaldi 7.6 porta poi miglioramenti anche ai menu contestuali, ora più puliti e focalizzati sulle azioni più comuni, per un’esperienza più fluida. La barra degli indirizzi è ora potenziata con scorciatoie basate su parole chiave: digitando ad esempio “@tabs”, “@bookmarks” o “@history”, i risultati sono filtrati istantaneamente senza abbandonare il campo di ricerca. Un’aggiunta che rende la navigazione ancora più rapida e intuitiva.

Gli utenti Windows che utilizzano trackpad o touchscreen potranno sfruttare nuove gesture di scorrimento per navigare avanti e indietro, un’aggiunta che rende l’esperienza più fluida su dispositivi touch. Inoltre, Vivaldi 7.6 include miglioramenti per la velocità di ripresa delle schede ibernate, un blocco pop-up avanzato per annunci invasivi e ottimizzazioni delle prestazioni per sessioni di navigazione intense.

L’ultima versione è già disponibile al download nel sito ufficiale o come aggiornamento.