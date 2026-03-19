 Vivaldi 7.9: schermo intero personalizzabile e split view migliorato
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Vivaldi 7.9: schermo intero personalizzabile e split view migliorato

Vivaldi 7.9 introduce lo schermo intero personalizzabile, i Follower Tab per navigare i link in split view e client di posta più leggero.
Vivaldi 7.9: schermo intero personalizzabile e split view migliorato
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Vivaldi 7.9 introduce lo schermo intero personalizzabile, i Follower Tab per navigare i link in split view e client di posta più leggero.

Vivaldi è un browser che non punta tutto sulla semplicità estrema, offre più del necessario, e ne va fiero. La versione 7.9, appena rilasciata, aggiunge tre funzionalità che dimostrano la filosofia dell’azienda: prendere cose che altri browser fanno in modo basilare e portarle un gradino sopra. Schermo intero personalizzabile, un nuovo modo di seguire i link senza perdere la pagina principale, e miglioramenti al client di posta integrato.

Con il nuovo Vivaldi arriva lo schermo intero personalizzabile

La modalità a schermo intero nei browser Chromium esiste da sempre, basta premere F11 e tutto scompare tranne la pagina web. Vivaldi 7.9 trasforma questa funzione in qualcosa di più minuzioso. Con Ctrl+F11 (o Cmd+F11 su Mac, o l’icona nella barra di stato) si entra in una modalità che mostra esattamente quali elementi dell’interfaccia vengono nascosti, e lascia scegliere.

Si preferisce nascondere solo la barra degli indirizzi ma tenere le schede? Si può fare. Solo le schede ma non la barra degli indirizzi? Anche quello. Passando il cursore sul bordo dello schermo l’interfaccia ricompare quando serve. Chi ha l’abitudine di lavorare con molte schede aperte e vuole massimizzare lo spazio sullo schermo, apprezzerà.

La novità più pratica è la “Follower Tab” nella modalità split view. È sufficiente cliccare con il tasto destro su un link e selezionare “Apri link come Follower Tab”, il link si apre in un pannello laterale, e tutti i clic successivi sui link si apriranno in quel pannello laterale. La pagina principale resta ferma dove sta.

È una funzione utile, ad esempio quando si legge un articolo con molti link di riferimento e si vuole esplorarli senza perdere il filo della lettura principale. Oppure quando si confrontano più prodotti e si vuole aprire le schede tecniche a fianco senza navigare avanti e indietro. Si può attivare anche con scorciatoie da tastiera o gesture del mouse.

Miglioramenti al client di posta

Il compositore di email del client di posta integrato ora si può spostare, il consumo di memoria è ridotto (specialmente con caselle di posta grandi) e si può passare da testo formattato a testo semplice con un semplice interruttore.

Vivaldi 7.9 è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android.

Fonte: Vivaldi

Pubblicato il 19 mar 2026

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