Vivaldi per Android e iOS: novità nella versione 6.8

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 6.8 per Android e iOS. Tre novità relative a segnalibri, personalizzazione della pagina iniziale e ad blocker sono in comune alle due app. La versione per Android permette di aggiungere un pulsante nella barra degli indirizzi, mentre su iOS sono stati migliorati la gestione delle schede e il multitasking.

Novità di Vivaldi 6.8 per Android e iOS

Vivaldi 6.8 per Android consente di sostituire il pulsante Tracker & Ad Blocker nella barra degli indirizzi con un altro pulsante, tra cui quelli per aprire una nuova scheda, condividere la pagina, effettuare una ricerca vocale, tradurre la pagina e aggiungere il link ai segnalibri.

Vivaldi 6.8 per iOS include invece una nuova interfaccia per le schede inattive nel Tab Switcher. È possibile vedere subito le schede inattive e impostare l’intervallo di tempo dopo il quale le schede verranno ibernate (quindi non consumeranno risorse). Per migliorare il multitasking e non interrompere l’attuale sessione di navigazione è stata invece aggiunta un’opzione per aprire segnalibri, cronologia ed elenco di lettura in background.

Le rimanenti tre novità sono presenti in entrambe le app mobile. L’utente può aggiungere un nickname ai segnalibri, in modo da velocizzae la ricerca. Vivaldi ha inoltre semplificato la personalizzazione della pagina iniziale (Start Page). Infine sono stati apportati miglioramenti all’ad blocker per renderlo più efficace.