Vivaldi Browser 7.2 velocizza la barra degli indirizzi

Vivaldi Browser 7.2 è il secondo aggiornamento lanciato da poco dagli sviluppatori della serie 7.x, che introduce una nuova barra degli indirizzi, con diversi perfezionamenti per i suggerimenti e molto altro.

Vivaldi Browser 7.2: ottimizzazioni alla barra degli indirizzi e altro

Mentre la maggior reattività della nuova barra introdotta con Vivaldi Browser 7.2 ottimizza ulteriormente la ricerca dei siti web, un’altra novità importante riguarda la gestione delle connessioni, ora migliorata per ridurre notevolmente il tempo di caricamento delle pagine, raddoppiando la velocità.

Le scorciatoie da tastiera beneficiano adesso di un nuovo sistema di priorità, con un controllo più preciso che consente agli utenti di far prevalere i comandi specifici del browser o della pagina. Vengono poi perfezionati un sacco di componenti principali, in modo da semplificare le attività quotidiane degli utenti, come la gestione delle email, i calendari e i gli aggregatori, che consentono azioni dirette come la creazione di eventi del calendario dai messaggi o dalle pagine web.

Vivaldi Browser 7.2 migliora anche l’interfaccia per la posta elettronica, in modo da semplificare il riordinamento degli account, venendo incontro a quegli utenti che gestiscono profili multipli per la posta elettronica. Inoltre, chi fa spesso uso dei tassi di cambio per le valute monetarie, potrà beneficiare della conversione in tempo reale del widget per le valute. Vengono poi apportate diverse modifiche ai segnalibri, oltre che alle selezioni rapide, ai pannelli e agli elementi dell’interfaccia utente: queste includono la correzione di bug che inficiavano il riordinamento e la visualizzazione degli elementi nel menu dei segnalibri, la riduzione dei problemi di stabilità che affliggevano i download e i pannelli web, mentre nella selezione rapida sono state rifinite le icone.

Non mancano novità che riguardano anche il codice, con aggiornamenti alla sincronizzazione, alla gestione delle schede accumulate, la prevenzione degli arresti anomali e le autorizzazioni alle estensioni. Non mancano miglioramenti all’ad-blocker integrato, perfezionamenti alle impostazioni delle password e alle impostazioni di ricerca.

Per le novità complete, è possibile consultare le note nell’annuncio di rilascio, mentre il download è disponibile dal sito ufficiale.