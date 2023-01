Vive XR Elite: nuovo visore HTC per la realtà mista

HTC ha annunciato il nuovo visore Vive XR Elite per la realtà mista (virtuale e aumentata). Il dispositivo è indirizzato al mercato consumer, a differenza del Meta Quest Pro e del futuro visore di Apple. Le specifiche sono molto interessanti e migliori rispetto a quelle del Meta Quest 2. Potrà essere ordinato in Europa dal 15 febbraio.

HTC Vive XR Elite: specifiche e prezzo

HTC è stato uno dei primi produttori ad investire nella realtà virtuale per il mercato consumer, ma negli ultimi anni ha scelto l’utenza enterprise con la serie Focus. Ora c’è il ritorno al passato con il nuovo Vive XR Elite. Il visore pesa solo 625 grammi e integra uno schermo con risoluzione di 1920×1920 pixel per occhio (3840×1920 pixel in totale), refresh rate di 90 Hz e campo visivo di 110 gradi.

Oltre alla distanza interpupillare, il visore permette di modificare anche le diottrie, quindi può essere indossato dagli utenti con problemi di vista. Il modulo posteriore con la batteria può essere rimosso, trasformando il visore in occhiali (ma la batteria integrata offre solo 10 minuti di autonomia, quindi serve l’alimentazione esterna). La ricarica avviene tramite porta USB Type-C.

Il Vive XR Elite integra il processore Snapdragon XR2, 12 GB di RAM, 128 GB di storage, quattro fotocamere per il tracciamento inside-out, una fotocamera RGB da 16 megapixel per il passthrough a colori, sensore di profondità, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità, altoparlanti e due microfoni. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.2.

Nella confezione ci sono vari cavi e soprattutto due controller con batteria ricaricabile che permettono il tracciamento delle mani. HTC Vive XR Elite sarà in vendita da febbraio. Il prezzo è 1.449,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.