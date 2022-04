ViVi Energia: Luce, Gas ed un Buono Amazon da 50€

L’offerta di ViVi Energia denominata ViviWeb Flex LuceGas è sicuramente una delle migliori soluzioni per chi in questo periodo incerto dove le bollette stanno salendo vertiginosamente sta cercando un fornitore di energia e gas con prezzo variabile. Inoltre, con l’abbonamento ci sarà la possibilità di avere un voucher del valore di 50 euro da spendere ad esempio su Amazon ed altri store.

Sottoscrivendo i contratti è incluso il programma fedeltà Vivi Vip che riserva ai clienti ViVi Energia sconti e promozioni su alcuni prodotti partner.

Vediamo dunque nel dettaglio come funziona ViviWeb Flex LuceGas la promozione che segue l’andamento degli indici del mercato all’ingrosso.

ViVi Energia: Luce e Gas con Buono Amazon da 50€

L’offerta ViviWeb Flex LuceGas segue per le fascia Bioraria il prezzo all’ingrosso di 0,0120 €/kWh per la componente Energia, mentre, il Gas segue l’indice variabile a 0,1900 €/Smc. Inoltre, anche nel Monorario il prezzo è identico.

Oltre ai consumi regolati secondo il PUN per la Luce ed il TTF per il Gas dall’ARERA, ViVi Energia chiede per ogni fornitura attivata 6,5 euro mensili. Quindi con l’attivazione di Luce e Gas il prezzo mensile bloccato richiesto da questo fornitore è pari a 13 euro.

Il buono da 50 euro è incluso attivando questo contratto non solo sull’e-commerce Amazon ma anche su altri 100 brand partner. Tra i più rinomati troviamo Alì, Bennet, Carrefour, Decathlon, Esselunga, Foot Locker, Iper, Iperal, La Feltrinelli, Mediaworld, Mondadori Store, NaturaSì, Nintendo, Pam Panorama, PlayStation, Toys Center ed Unes. Una volta scelto il brand non è in alcun modo modificabile.

La promozione di questo fornitore tutto italiano è disponibile solo per alcuni giorni esclusivamente ONLINE. Il contratto non prevede costi iniziali né tantomeno vincoli contrattuali come per tutti i contratti Luce e Gas.

Online è possibile richiedere solo lo switch da un gestore ad un altro. Per chi necessita invece di attivare una nuova fornitura è necessario chiamare il Servizio Clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.