Vivi un'Apocalisse Zombie a Los Angeles con questo gioco per PS5!

Eri alla ricerca di un nuovo titolo da giocare sulla tua PS5 ma non sapevi quale scegliere? Beh, grazie a questo sconto puoi prendere il fantastico Dead Island 2 in versione PULP Edition. Mentre il prezzo originale si attesta sui 38,58€, ora lo potrai pagare solo 27,99€!

Tutte le caratteristiche di Dead Island 2

Questa edizione di Dead Island 2 offre un sacco di contenuti in più. Potrai accedere a armi uniche e potenti, come il Randello di Banoi e la Mazza da baseball Ricordi di Banoi, perfette per annientare gli zombi. Inoltre, potrai la stabilità e la precisione delle tue armi contundenti con il vantaggio Arma Equilibrio e aumentare l’efficacia delle tue azioni con la Scheda Abilità Spazio Personale.

In questo titolo vivrai nell’incubo di HELL-A: Los Angeles, una città una volta vivace ora trasformata in un’ambientazione apocalittica infestata dagli zombi. Sarai chiamato ad affrontare orde di non morti in un’ampia varietà di ambientazioni urbane devastate, pronte a mettere alla prova le tue abilità di sopravvivenza.

Il sistema di combattimento in prima persona ti farà sentire al centro dell’azione, con scontri feroci e cruenti che si distinguono per la loro brutalità e realismo. Potrai ovviamente personalizzare il tuo arsenale con una vasta selezione di armi da mischia, da fuoco e trappole, e preparati a spazzare via gli zombi con stile.

Con 6 personaggi giocabili, ognuno con la propria personalità e dialoghi unici, avrai l’opportunità di diventare l’eroe zombi che preferisci. Anche i personaggi sono personalizzabili con abilità e perk. In questo modo potrai adattarlo al tuo stile di gioco e affrontare l’apocalisse.

Prendi subito Dead Island 2 in versione PULP Edition per PS5 a soli 27,99€ anziché gli originari 38,58€.