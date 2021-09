Vivid: Conto Corrente GRATIS e Cripto, ecco come

Vivid è una soluzione pensata ad hoc per chi necessita di aprire un conto corrente ed investire nel mondo delle criptovalute. Il suo piano gratuito infatti permette di operare su unità frazionarie di 50 cripto tra cui Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Cardano ed altre.

Come abbiamo detto, con il piano free è disponibile un'operazione gratuita al mese. Se, invece, desiderate avere investimenti illimitati potete scegliere il piano Vivid Prime.

Vivd: il conto corrente cripto-friendly

Aprire il conto corrente è davvero un gioco da ragazzi ed è completamente gratuito. Basterà semplicemente accedere a questo link e seguire le indicazioni per iniziare ad investire su criptovalute, azioni ed ottenere fino al 25% di cashback su alcuni acquisti. Una volta aperto riceverete un IBAN tedesco ed anche la carta di debito virtuale.



Una delle peculiarità più interessanti di questo conto corrente a canone zero è sicuramente quella di operare nei vari mercati finanziari senza commissioni. Stiamo parlando della possibilità di investire su azioni frazionari di più di 2000 aziende come Tesla, Netflix, Apple e tante altre ancora. Un'altra interessante opzione è quella del concierge disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Oltre alle varie azioni con Vivid è possibile investire, come già detto, in criptovalute direttamente dall'app. Inoltre, aprire il conto corrente è davvero semplice ed intuitivo anche per i meno tecnologico. Il tutto vi ruberà solo 5 minuti ed è possibile procedere tramite sito o app disponibile per dispositivi iOS e Android.

Inoltre, per chi viaggia spesso fuori Italia è forse uno dei conti correnti più consigliati. Questo perché Vivid utilizza tassi di cambio in tempo reale e soprattutto non applica alcuna commissione, nemmeno nei prelievi di denaro all'Estero.

Conclusioni

Il conto corrente gratuito Vivid è una soluzione davvero sicura ed economica che oltre ad offrire tutti i servizi visti poc'anzi gode della compatibilità con Apple Pay e Google Pay. Inoltre, per gli investimenti Vivid utilizza come intermediario CM Equity AG ed i data center sono stati certificati ISO 27001.