VividMoney: il conto corrente completamente GRATIS

VividMoney è il conto corrente gratuito e completamente online. Una delle più interessanti soluzioni per custodire al meglio il proprio denaro e con un occhio di riguardo alle criptovalute.

Dunque, se sei alla ricerca di un conto corrente a canone zero con delle funzioni molto interessante questa è sicuramente l'opzione che fa per te.

VividMoney: il conto corrente gratis

Per aprire il conto corrente a canone zero basta seguire questi semplici passaggi. La prima cosa da fare è accedere a questo link per aprire il vostro conto. Una volta terminata l'operazione di apertura, riceverete un IBAN tedesco ed anche la carta di debito virtuale. Ora siete pronti ad usare VividMoney!

Tale proposta è molto interessanti infatti oltre alla gestione del proprio denaro sarà possibile fare operazione nei mercati finanziari di tutto il mondo senza alcuna fee. Con VividMoney è possibile infatti investire in azioni frazionarie di oltre 2000 aziende del calibro di Apple, Netflix, Tesla, Google, Facebook e tante altre ancora. Inoltre, VividMoney offre anche un ottimo servizio concierge disponibile h24.

Come abbiamo detto all'inizio, questa soluzione è ottima anche per investire in maniera molto basilare e sicura nelle criptovalute. Inoltre, l'apertura del conto avviene in circa 5 minuti ed è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone grazie alle app scaricabili per iOS e Android.

VividMoney è perfetto anche per chi viaggia spesso per lavoro. Infatti, gli acquisti in moneta straniera non hanno alcuna commissione ma viene applicato solo il tasso di cambio. Inoltre, anche il prelievo è completamente esente da commissioni.

Conclusioni ed altro

Il conto corrente senza costi di VividMoney è l'opzione perfetta se vuoi avere tutto a portata di smartphone senza preoccuparti di nulla. La carta inclusa con l'apertura del conto è compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Inoltre, è possibile ricevere fino al 25% di cashback sulle spese giornaliere grazie ad un'interessante promozione.