VIVIweb Flex: 50€ di Buono Regalo in omaggio

L’offerta VIVIweb Flex è una delle migliori promozioni per sottoscrivere un abbonamento Luce e Gas con prezzo variabile a seconda del mercato. Inoltre, per alcuni giorni c’è la possibilità di avere un Buono Amazon da 50 euro scegliendo questo gestore.

L’energia fornita da VIVIweb è proveniente da fonti rinnovabili e dunque darete una mano anche all’ambiente semplicemente scegliendo un operatore che utilizza la materia prima proveniente da fonti 100% Green.

Scegliendo quest’offerta sarà possibile, in caso di prezzo mensile troppo alto, cambiare fornitore senza alcun costo. Inoltre, il gestore non applica alcun sovrapprezzo ai vari indici di mercato. In pratica, pagherete la Luce ed il Gas con il prezzo all’ingrosso.

VIVIweb Flex: ecco l’offerta per te con 50€ di Buono Amazon

L’offerta in questione segue il PUN sulle fasce 2-3 e in fascia 1 di 0,0120 €/kWh per la luce, mentre, il Gas segue l’indice TTF ed ha un prezzo mensile pari a 0,1200 €/Smc. Il prezzo non cambia nemmeno in fascia Bioraria che rimane tale e quale a quella della Monoraria

Inoltre, a questi tariffari c’è da aggiungere una quota mensile fissa di commercializzazione pari a 7,50 euro per ogni componente attivata. Quindi, per un totale di 15 euro mensili con Luce e Gas attivi.

Il voucher da 50 euro incluso sottoscrivendo VIVIweb Flex è in realtà usufruibile non solo sull’e-commerce di Jeff Bezos ma anche in questi partner: Alì, Amazon, Bennet, Carrefour, Decathlon, Esselunga, Foot Locker, Iper, Iperal, La Feltrinelli, Mediaworld, Mondadori Store, NaturaSì, Nintendo, Pam Panorama, PlayStation, Toys Center ed Unes. Come potete vedere ci sono catene di supermercati, negozi di abbigliamento e molto altro.

La tariffa che abbiamo visto sinora è disponibile solo per poche ore ONLINE senza costi di attivazione. La scadenza infatti è stata fissata per stasera, salvo eventuali proroghe.

Inoltre, è bene sapere tramite il sito è disponibile solo il cambio gestore. Per richiede un nuovo allaccio è necessario sentire il Servizio Clienti all’800 15 13 13.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.