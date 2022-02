VIVIweb Flex: per te 50€ di Buono Regalo!

Un'alternativa per avere ogni mese un prezzo fisso delle componenti Luce e Gas senza sorprese è l'offerta VIVIweb Flex di VIVI Energia. Quest'offerta oltre a garantire il blocco del prezzo di Luce e Gas regala anche 50 euro di BUONO SCONTO spendibile in diversi negozi.

Scegliendo VIVI Energia, inoltre, non sono previsti costi per lo switch e l'offerta in questione è completamente priva di vincoli. Questo significa che se in questo periodo dove la materia prima ha dei costi esorbitanti troverete un gestore più conveniente di VIVI potrete cambiarlo senza penalità.

VIVI però non è solo conveniente ma offre anche energia 100% Green proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, per ogni contratto sottoscritto, questo gestore donerà 1 euro a Telethon grazie all'iniziativa “Fuori dal Buio”. Con questo contributo alla fondazione andrete a migliorare la qualità di vita dei bambini con malattie genetiche rare.

VIVIweb Flex: passa a VIVI, per te 50 euro di BUONO REGALO!

L'offerta in questione offre la materia prima al prezzo di costo senza sovrapprezzi con un tariffario bloccato al momento della sottoscrizione del contratto e sempre stabile nel tempo. La quota variabile in fascia Monoraria e Bioraria è di 0,0120 €/kWh per l'energia elettrica e di 0,1200 €/Smc per il Gas.

A questa somma, bisognerà aggiungere ogni mese la quota fissa di commercializzazione pari a 7,5 euro a componente, per un totale quindi di 15 euro mensili se si richiede di passare sia Luce che Gas.

Come abbiamo detto però, è incluso un buono sconto del valore di 50 euro da spendere in alcuni negozi. Gli esercizi commerciali dove è possibile usufruire di tale coupon sono: Alì, Amazon, Bennet, Carrefour, Decathlon, Esselunga, Foot Locker, Iper, Iperal, La Feltrinelli, Mediaworld, Mondadori Store, NaturaSì, Nintendo, Pam Panorama, PlayStation, Toys Center ed Unes.

Questa promozione è attivabile tramite questo link solo se si richiede il passaggio da altro gestore di Luce e Gas. VIVIweb Flex è attualmente disponibile ONLINE solo cambiando gestore fino al 6 Febbraio 2022.

In alternativa, è possibile attivare una nuova utenza tramite il 800 15 13 13 oppure presso un punto vendita VIVI con appuntamento.