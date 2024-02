Voce.ai per cambiare voce con l'intelligenza artificiale

L’ascesa dell’intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere e velocizzato moltissime operazioni per innumerevoli campi, tra cui la comunicazione. Ora è possibile modificare la propria voce e adottare tonalità diverse, in modo veloce e pratico, grazie all’AI e a software innovativi come Voice.ai. Questo strumento non si limita a offrire semplici filtri vocali, ma va ben oltre, permettendo di trasformare la voce in quella di celebrità famose o di creare tonalità vocali personalizzate. Il software, disponibile gratuitamente, utilizza l’intelligenza artificiale per modificare il suono della voce, anche in tempo reale, rendendo possibile l’utilizzo di Voice.ai durante le chiamate. Un’innovazione che rappresenta un progresso significativo nel campo della sintesi vocale, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità per l’espressione personale e la comunicazione.

Come funziona Voice.ai

Voice.ai offre un ampio spettro di funzionalità per la modifica della voce, rendendo possibile persino l’imitazione delle voci di personaggi noti. Prima di procedere con l’utilizzo di Voice.ai, è consigliabile valutare le sue funzionalità. Oltre alla visione dei video tutorial disponibili sul sito ufficiale, è possibile scaricare una versione di prova gratuita. Un’opzione che permette di esplorare le funzionalità dello strumento senza alcun impegno, fornendo un’opportunità per comprendere se essa risponde alle proprie esigenze.

Nonostante l’intelligenza artificiale sia affascinante, soprattutto quando si tratta di trasformare una voce in un’altra, un potenziale svantaggio potrebbe essere una registrazione che risulta molto robotica e poco gradevole all’ascolto. Tuttavia, Voice.ai, pur variando da modello a modello di voce, offre una trasformazione più fluida. Purtroppo, a differenza di molti generatori vocali AI oggi disponibili, Voice.ai non consente di convertire il testo digitato in parlato. Un dettaglio che potrebbe limitare alcune delle potenziali applicazioni del software, ma non ne diminuisce l’efficacia nel campo della modifica della voce.

Come scaricare Voice.ai

Testare l’intelligenza artificiale modificando la propria voce può rappresentare un progetto interessante, sia per scopi amatoriali che professionali. Sicuramente, una nuova realtà che può velocizzare e migliorare la presentazione di alcuni video o altri contenuti. Per farlo, è necessario scaricare Voice.ai su computer Windows e macOS, nonché su Android e iOS, seguendo questi passaggi:

Accedere al sito ufficiale di Voice.ai per il sistema operativo in uso;

Procedere con “Get Started for Free”;

Il download di Voice.ai partirà automaticamente. In caso contrario, fare doppio clic sul programma di installazione e seguire le istruzioni. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per scaricare file aggiuntivi.

Una volta completato il download di Voice.ai, si è pronti per iniziare a modificare la propria voce sul PC. Il primo passo consiste nell’aprire il file scaricato e seguire le istruzioni fornite per l’installazione. Una volta completata l’installazione, è necessario creare un account Voice.ai per accedere alle funzionalità della piattaforma. Dopo aver creato un account, si avrà accesso alla schermata predefinita di Voice.ai. Questa schermata offre la possibilità di registrare l’audio o di selezionare la modalità Live per modificare la voce in tempo reale.

L’opzione consente di sperimentare diversi cambiamenti vocali e di scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze. Tuttavia, per utilizzare la modalità Live durante le chiamate, è necessario apportare alcune modifiche nelle impostazioni delle app specifiche per utilizzare il microfono virtuale di Voice.ai. Il processo di configurazione varia a seconda dell’app che si intende utilizzare. Ricordando che, l’intelligenza artificiale e la modifica della voce, pur offrendo molte opportunità, hanno anche portato alla nascita di truffe e inganni. Pertanto, è sempre consigliabile fare attenzione e utilizzare queste tecnologie in modo etico e responsabile

La libreria delle voci di Voice.ai

Per effettuare le diverse modifiche della voce, Voice.ai utilizza il processo di deep learning per estrarre caratteristiche vocali distintive dalle registrazioni fornite. In pratica, questa piattaforma non solo permette di addestrare il proprio modello vocale con l’inserimento di lunghe ore di registrazione, ma offre anche l’accesso a tutta la libreria di Voice.ai, che permette di navigare tra centinaia di voci tra cui scegliere.

La libreria è organizzata per categorie, tra cui personaggi e celebrità, e offre la possibilità di ascoltare un campione audio standard per determinarne la qualità. Per procedere con la reale trasformazione della voce, è sufficiente selezionare la voce preferita e procedere con una registrazione già pronta o modificare l’input del microfono in tempo reale. Questa modalità, definita Live, permette tramite Voice.ai di cambiare la voce in modo veloce e rapido.

Come provare Voice.ai

Come molte altre piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, Voice.ai mette a disposizione un periodo di prova gratuita della durata di un mese, per valutare la validità e le funzionalità della piattaforma. Durante questo periodo gratuito, sono disponibili solo le funzionalità base per la modifica della voce. Le funzionalità più avanzate richiedono il pagamento di un abbonamento Pro.

La prova gratuita è un’opportunità che consente agli utenti di esplorare in profondità le funzionalità della piattaforma prima di decidere di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Per accedere al periodo di prova, è tuttavia necessario fornire i dettagli della carta di credito. Al termine del periodo di prova è necessario annullare o confermare l’abbonamento. Nel caso in cui si procede con la conferma dell’abbonamento Pro l’utilizzo di voce.ai sarà pagamento e il costo sarà addebitato sulla carta di credito fornita. L’abbonamento Pro a Voice.ai offre una gamma di opzioni tra cui scegliere che variano in termini di prezzo in base al periodo di utilizzo di Voice.ai selezionato dall’utente.