La voce di ChatGPT diventa ancora più naturale

Parlare con ChatGPT sarà ancora più naturale. OpenAI ha appena rilasciato un aggiornamento per rendere l’esperienza vocale del chatbot più simile a una conversazione con una persona reale.

Il cambiamento più evidente è nel ritmo. Prima ChatGPT parlava sempre nello stesso modo, senza alcuna variazione. Ora fa pause naturali, enfatizza le parole importanti e modula la voce come farebbe una persona in carne e ossa. Riesce anche a esprimere emozioni. Non si tratta solo di una voce più piacevole da sentire. Se è empatico si percepisce, e se fa del sarcasmo si intuisce dal tono.

We launched an update to Advanced Voice to make it way more natural and effortless to talk to.

Now available to all paid users in ChatGPT.

— OpenAI (@OpenAI) June 7, 2025