Vodafone, 7 euro al mese in 5 passi (solo online)

Spesso non si cambia operatore per evitare di dover eseguire nuovamente tutta la trafila dei documenti e dei passaggi in negozio (o prezzo call center), accettando quindi una tariffa che potrebbe non essere ottimale pur di non dover affrontare per l’ennesima volta l’intero procedimento. Vodafone però ha creato un procedimento semplificato, disponibile solo online, che in appena 5 passi porta l’utente interessato a far propria una tariffa che parte da 7 euro al mese.

A scanso di equivoci, si tratta di una tariffa che mette a disposizione fino a 70GB al mese, con SMS e chiamate compresi, quindi di sicura appetibilità per qualsiasi utente non-Vodafone che stia pensando di cambiare operatore.

A partire da 7 euro in 5 passi

Per passare a Vodafone e scoprire quali siano i dettagli della proposta che è possibile ottenere, i passi da compiere sono i seguenti:

selezionare nell’apposita pagina l’operatore di provenienza; inserire i dati della propria SIM; inserire i propri dati personali; scegliere come si intende ricevere la nuova SIM; selezionare il metodo di pagamento.

In pochissimi minuti, insomma, il passaggio è avvenuto e nel giro di pochi giorni la nuova SIM è disponibile per diventare operativa. Nell’offerta non è contemplato alcun costo di attivazione, la spedizione è gratuita e la quota di minuti ed SMS compresi è illimitata. Attenzione però: l’offerta è disponibile solo online, qui.