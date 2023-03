Vodafone annuncia aumento costo mensile per alcune offerte

Oltre alle rimodulazioni TIM di maggio 2023, nello stesso mese sarà anche Vodafone ad applicare un aumento dei prezzi per alcune SIM dati in abbonamento usate da clienti privati. Dal 9 maggio 2023, per l’esattezza, alcune offerte subiranno una rimodulazione pari a 1,99 euro al mese; il motivo, come già accaduto in altre circostanze simili, è la necessità di “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”.

Nuova rimodulazione Vodafone in arrivo

Come riportato dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, la comunicazione ufficiale pubblicata nelle scorse ore è piuttosto chiara e verrà condivisa direttamente con i clienti interessati mediante una specifica nota in fattura.

Riprendiamo, di seguito, la parte più importante del testo:

“Modifica delle condizioni dei servizi per i clienti privati con SIM dati abbonamento dal 9 maggio 2023: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dal 9 maggio 2023, il costo di alcune offerte per SIM dati in abbonamento aumenterà di 1,99 euro al mese. I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una specifica comunicazione in fattura.”

Vodafone aggiunge, correttamente, che i clienti che non intendono rispettare l’aumento di prezzo potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto o di passare ad altro operatore, senza costi di disattivazione né penali, fino al giorno indicato nella comunicazione in fattura, cioè entro 60 giorni dalla data di ricezione specificando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Per procedere con il recesso si può visitare il portale Web dedicato e compilare il form, chiamare il 190 o scrivere via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it. L’operatore mobile ricorda inoltre che le eventuali rate residue di dispositivi associati alle offerte o del costo di attivazione continueranno ad essere pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati; in alternativa, è possibile indicare nella comunicazione di recesso di voler procedere al pagamento in un’unica soluzione.