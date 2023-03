TIM annuncia rimodulazioni maggio 2023 per rete fissa

Qualche giorno fa abbiamo parlato delle ottime offerte 5G Power di TIM con Galaxy S23 e iPhone 14 inclusi, pagando naturalmente i dispositivi mobili top di gamma a rate. Oggi, 21 marzo 2023, arriva invece una brutta notizia per alcuni clienti di rete fissa TIM: l’operatore telefonico ha difatti confermato una rimodulazione per maggio 2023 con aumenti che vanno da 2,90 euro a 5 euro al mese, e vengono accompagnati dall’aumento di prezzo a causa dell’inflazione.

I dettagli della rimodulazione TIM

Come evidenziato da MondoMobileWeb, la modifica unilaterale del contratto in questione è già stata comunicata nella fattura di marzo 2023 ai clienti interessati e vedrà, a partire dal 1° maggio 2023, un incremento dei costi per coloro che sono legati a TIM tramite offerte come Super Premium, Premium, Premium Base e Premium WiFi Special. Sono esclusi dalla lista coloro che hanno attivato i detti piani per la rete fissa tra 24 dicembre 2021 e 28 febbraio 2023, oltre ai dipendenti TIM.

Il costo mensile aumenterà, come anticipato in apertura, di minimo 2,90 euro e massimo 5 euro. In aggiunta, l’operatore conferma l’applicazione dell’adeguamento annuale del prezzo in base all’inflazione a partire dal 1° aprile 2024. La causa della rimodulazione che avverrà tra due mesi? Secondo quanto comunicato dall’azienda, si tratta di una variazione “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato”.

In compenso, i clienti che hanno in corso pagamenti rateali per l’acquisto del modem TIM riceveranno uno sconto in fattura di 5 euro al mese in seguito alla rimodulazione.

Naturalmente, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza costi o penali, entro il 31 maggio 2023. Per farlo bisogna chiamare il Servizio Clienti 187, fare richiesta dall’Area Clienti MyTIM o presentarsi in un negozio del marchio.