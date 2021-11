Curve Pet è il nuovo tracker GPS di Vodafone per gli animali

Un nuovo dispositivo fa il suo ingresso nel catalogo Vodafone dedicato alle soluzioni della Internet of Things: si chiama Curve Pet ed è un localizzatore GPS per animali. Torna utile per conosce in tempo reale la posizione dei nostri amici a quattro zampe, anche quando si allontanano da casa o dalla nostra vista.

Curve Pet per la sicurezza degli amici a quattro zampe

È realizzato in modo da essere impermeabile (con certificazione IP67) e la batteria integrata è abbastanza capiente da garantire sette giorni di autonomia con una sola ricarica. Inclusa nella confezione una clip con diversi adattatori così da scegliere quella migliore in base alla taglia.

Il controllo delle posizione avviene tramite app su smartphone, se lo si desidera anche definendo zone e aree sicure oltrepassate le quali ricevere automaticamente un avviso. All'interno è presente una scheda SIM necessaria alla trasmissione dei dati. Il prezzo è 68,99 euro (a cui aggiungere un abbonamento annuale o biennale), ma in occasione del lancio è ridotto a 48,99 euro.

Chi è interessato a questa tipologia di prodotti può dare uno sguardo anche alle alternative proposte dal mercato: segnaliamo ad esempio a tal proposito il modello Tractive in sconto oggi su Amazon.