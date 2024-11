Vodafone down 14 novembre 2024: disservizi in tutta Italia

Tarda mattinata difficile per gli utenti Vodafone in tutta Italia: come è stato confermato da downdetector.it, con segnalazioni che continuano ad arrivare anche adesso mentre scriviamo questo articolo, vi sono problemi di collegamento sia per la rete fissa che mobile.

Una principale prevalenza sembra riguardare proprio la fibra, ma il problema è generico e coinvolge anche gli utenti dotati di una connessione mobile. Non mancano inoltre le segnalazioni che parlano di un segnale totalmente assente.

Dando un’occhiata alla mappa nel dettaglio, le segnalazioni arrivano principalmente dalle grandi città, come Milano, Bologna, Roma, Napoli e Genova. Seppur in misura minore, non mancano i rapporti in arrivo da Palermo, Bari, Verona, Venezia e San Marino.

Le segnalazioni sembrano comunque essere in diminuzione, seppur non sia chiara al momento la natura della problematica.