Vodafone, ecco il Kit Digitale per le PMI

Vodafone Business lancia un vero e proprio “kit digitale” per le aziende, facilitandone il passo per quante non dispongono delle risorse necessarie (o dell'esperienza minima richiesta) per avviare un processo di trasformazione digitale che porti ad assaggiare quelle che possano essere le potenzialità dell'online. Il kit, dedicato alle PMI, comprende un ampio numero di servizi: dal sito web alle campagne adv, dall'e-commerce ai pagamenti online, nonché una serie di talk per “ispirare” e motivare alla ricerca di nuove potenzialità in questa dimensione parallela.

Vodafone, ecco il kit digitale per PMI

Il mondo sta cambiando rapidamente e l'anno appena trascorso ha messo in evidenza come la digitalizzazione sia fondamentale per il successo di un'azienda. Ciò vale in particolare per le PMI, dal cui successo dipende la crescita di ogni economia. Vodafone Business – che supporta già 3,65 milioni di aziende europee, tra PMI e professionisti – vuole fornire un ulteriore aiuto alle imprese per procurarsi gli strumenti, le competenze e il supporto di cui hanno bisogno per attuare la loro trasformazione digitale in modo rapido e sicuro. Kit Digitale è studiato per dare a queste imprese tutti gli elementi per costruire il proprio successo, e i consigli e il supporto necessari per utilizzarli al meglio. Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business

Il “kit digitale” è disponibile in Italia, Spagna e Regno Unito: seguiranno altri Paesi europei a ruota. Per potervi accedere è sufficiente un click qui.

Il costo va da 25 a 150 euro al mese in base al tipo di servizio di cui si necessita, potendo così anche calibrare poco alla volta il proprio impegno in base alle risultanze raccolte.